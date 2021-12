Jazz Jackrabbit: dopo 27 anni, il gioco di Epic Games ottiene una patch

Jazz Jackrabbit ha ricevuto nei giorni scorsi una nuova patch, circa 27 anni dopo la sua uscita originale, che corregge diversi problemi tecnici ormai storici del gioco Epic Games, recentemente distribuito attraverso GOG.

Da notare che la patch in questione non è distribuita da Epic Games ma da un gruppo di appassionati della community legata al gioco, che ha messo insieme un aggiornamento in grado di risolvere vari inconvenienti tecnici conosciuti ormai da anni all'interno del titolo in questione.

Jazz Jackrabbit, uno screenshot del gioco

Queste correzioni riguardano, ad esempio, un problema che rendeva impossibile concludere il livello Orbitus 2, alcuni bug che costringevano ad abbandonare l'hoverboard in vari livelli, un problema che impediva la collisione tra il personaggio e le foglie in Jungrock, un altro che non consentiva di fare fuoco con i cannoni di Battleships 2 e vari altri inconvenienti.

La versione di Jazz Jackrabbit distribuita attraverso GOG è applicata già alla versione distribuita da GOG, che risulta dunque già aggiornata o comunque aggiornabile automaticamente con questo update amatoriale ma funzionante. Per chi non conoscesse il gioco, si tratta di un action platform pubblicato nel 1994 su PC da Epic Games, tra i vari esempi del genere su tale piattaforma in un'epoca di sperimentazione che vedeva protagonisti vari personaggi bizzarri come Commander Keen e Superfrog, nel tentativo di rivaleggiare con i mostri sacri console come Super Mario o Sonic the Hedgehog. Ricordiamo che i due Jazz Jackrabbit sono disponibili su GoG.