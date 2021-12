Spider-Man: No Way Home, il cosplay di missbri omaggia il film

Spider-Man: No Way Home è stato il film di maggiore successo durante la pandemia e missbri ha voluto rendergli omaggio con un cosplay dedicato appunto a Spider-Man.

Non si tratta di una nuova foto, come ha spiegato la modella nel suo post su Instagram, bensì di una riedizione realizzata appositamente per celebrare Spider-Man: No Way Home e i suoi incassi di oltre un miliardo di dollari.

"No Way Home è uscito ormai da una settimana, l'avete visto? Vi è piaciuto?", ha chiesto Bri ai suoi follower. "È senza dubbio una delle mie esperienze cinematografiche preferite!"

Bri ha già ampiamente dimostrato la sua grande passione per il Marvel Cinematic Universe e i suoi variopinti personaggi, vedi ad esempio il doppio cosplay di Dr. Strange e Spidy pubblicato alcuni giorni fa.