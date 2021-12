Spider-Man No Way Home: il doppio cosplay di Dr. Strange e Spidy di missbricosplay è perfetto

In questi giorni gli appassionati del mondo Marvel parlano di una sola cosa: Spider-Man No Way Home. Il nuovo film dell'Uomo-Ragno sta convincendo tutti e anche il mondo del cosplay ne sfrutta il successo. Ora, missbricosplay ci propone un interessante doppio cosplay di Spider-Man e Dr Strange, i due eroi al centro della pellicola.

missbricosplay ha proposto uno scatto abbastanza semplice, una sovrapposizione dei suoi due cosplay dedicati a Spider-Man e Dr Strange. Quest'ultimo presenta anche il cerchio magico con relativi effetti particellari, anche se solo in un angolo dello scatto, quindi non possiamo goderci gli effetti speciali al meglio.

Se siete fan dei personaggi del mondo di Spider-Man, allora dovreste vedere il cosplay di Spider-Carnage di candylion.cos. Ecco anche il cosplay di Gwen Stacy di missbricosplay. Come non citare poi il cosplay di Gwen-Venom di imspider_gwen.

Diteci, cosa ne pensate del doppio cosplay di Spider-Man e Dr Strange realizzato da missbricosplay? Il risultato vi ha soddisfatto, oppure avete visto versioni migliori?