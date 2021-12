Spider-Man: il cosplay di Spider-Carnage di candylion.cos ha un taglio tutto femminile

Spider-Man No Way Home è in arrivo nelle sale di tutto il mondo e Venom La Furia di Carnage è stato un grande successo. L'universo narrativo dell'Uomo-Ragno sta ottenendo grande attenzione e anche il mondo del cosplay ne sfrutta la scia. Ad esempio, candylion.cos ci propone il proprio cosplay di Spider-Carnage in versione femminile.

candylion ci propone, come potete vedere negli scatti poco sotto, il proprio cosplay di Spider-Carnage, una fusione dell'Uomo-Ragno e del simbionte rosso Carnage, che il pubblico mondiale ha potuto (ri)scoprire recentemente nel film di Venom: La Furia di Carnage. candylion ci propone uno scatto integrale del costume, ma non ha mancato di curare il trucco, con la "corruzione" del simbionte che si espande sul viso.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Spider-Carnage di candylion.cos? Il personaggio è stato creato nel modo migliore, oppure avete visto versioni di qualità superiore?