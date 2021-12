Spider-Man: il cosplay di Gwen Stacy di missbricosplay è stupendo

Il mondo narrativo di Spider-Man, tra fumetti, film e lungometraggi animati, è uno dei preferiti del pubblico mondiale e in questo periodo tutti attendono di vedere il seguito della storia dell'Uomo-Ragno Tom Holland. Non dimentichiamoci però che anche Spider-Gwen è un importante personaggio della storia Marvel, come ci dimostra missbricosplay con il proprio cosplay di Gwen.

In questi scatti fotografici, missbricosplay ci propone la Spider-Gwen vista in questi anni in Spider-Man - Un nuovo universo, che include varie versioni dell'Arrampicamuri. missbricosplay propone due fotografie del proprio cosplay di Gwen, con poi un terzo scatto che permette di confrontare la versione più recente (a sinistra) con il primissimo tentativo di ricreare Spider-Gwen (a destra) anni fa. Il salto in avanti sia in termini di acconciatura che in termini di trucco del viso è notevole.

Se siete fan del mondo di Spider-Man, allora non dovreste perdervi il cosplay di Gwen-Venom di imspider_gwen. Ecco anche il cosplay di Venom-Black Cat realizzato da nix. Infine, non possiamo non citare il cosplay di Gwen Stacy di donnaloli.

Cosa ne pensate del cosplay di Spider-Gwen di missbricosplay? Il personaggio dell'universo di Spider-Man vi piace, oppure avete visto versioni di qualità superiore?