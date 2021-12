Matrix: Il Risveglio, il provato della tech demo dell'Unreal Engine 5 presentata ai The Game Awards

La demo è divisa fondamentalmente in tre parti : un'introduzione presentata da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss con elementi in parte live action e in parte digitali, una sequenza d'inseguimento fortemente scriptata, ma dotata di entusiasmanti risvolti action e infine una fase esplorativa in cui potremo girare per la città in maniera completamente libera.

Matrix: Il Risveglio è la sensazionale tech demo realizzata da Epic Games per promuovere le incredibili capacità di Unreal Engine 5 . Lanciata in concomitanza di The Game Awards 2021, questa interessante esperienza interattiva è disponibile unicamente su PS5, la versione che abbiamo provato, e Xbox Series X|S.

Gli attori parlano quindi di come la tecnologia si stia avvicinando a quel tipo di realismo visivo , mentre passeggiano in un ambiente vuoto e vengono circondati da avatar che ne imitano i movimenti, ma che sono dotati di un volto differente. Finché non si ritrovano proiettati in una città virtuale e alle loro spalle sopraggiunge un'auto in derapata, impegnata in un frenetico inseguimento con la polizia. Chi c'è al volante? Loro due, nei panni di Neo e Trinity.

Comparsi durante The Game Awards 2021 in veste di presentatori, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss ci accompagnano nella fase introduttiva di Matrix: Il Risveglio, raccontando cosa sia appunto Matrix e conducendoci virtualmente sul set del primo film della saga, che ha avuto l'indubbio merito di portare sullo schermo effetti speciali mai visti prima, nonché d'inventare il concetto di bullet time, che ancora oggi viene ampiamente utilizzato in ambito videoludico.

Sulla scena irrompe un elicottero e le cose si fanno più complicate, il che rende necessario ricorrere a una mitragliatrice con cui eliminare più rapidamente gli inseguitori, che tuttavia continuano a moltiplicarsi. Quando però gli Agenti in volo si schiantano sulle colonne di un sottopassaggio, un singolo colpo mirato ai serbatoi, piazzato mentre l'auto esegue una spettacolare derapata in bullet time, chiude la pratica con una devastante esplosione che fa collassare la strada.

Neo vola via, lasciando alla new entry il sedile passeggero proprio mentre gli Agenti cominciano a sostituire i poliziotti alla guida di volanti e altri veicoli. Trinity suggerisce alla novellina di prendere la pistola e sparare alle gomme, e lei non se lo fa ripetere, aprendo il fuoco e dando vita al primo di una serie di paurosi incidenti.

Esplora la città

Matrix: Il Risveglio, la città virtuale esplorabile

Completato l'inseguimento, Matrix: Il Risveglio mostra alcune sequenze interattive che illustrano le tecnologie a disposizione di Unreal Engine 5, consentendoci di attivarle e disattivarle per comprendere quale sia esattamente il loro apporto rispetto alle immagini che scorrono sullo schermo, rigorosamente in movimento.

Dalla Mass AI, che regola traffico e pedoni, alla World Partition, che gestisce lo streaming degli asset in un contesto open world; dalla ben nota tecnologia Lumen, che si occupa d'illuminazione globale e riflessi, al Rule Processor, che dispone gli oggetti all'interno dello scenario; dal sistema particellare Niagara a Nanite, con le sue geometrie virtualizzate; dalla tecnologia Chaos, che rende sullo schermo fisica e distruzione, alla Temporal Super Resolution, che effettua un upscaling ad alta qualità per restituire un output superiore; passando infine per MetaSounds e MetaHuman, che gestiscono audio procedurale e modelli poligonali.

Matrix: Il Risveglio, il nostro personaggio cammina nella città virtuale

Terminata la carrellata, torniamo a vestire i panni del nuovo personaggio di Matrix: Il Risveglio per una passeggiata in città, stavolta completamente libera e non scriptata. Ovviamente la resa visiva di questa fase della tech demo è per forza di cose meno impressionante rispetto all'inseguimento, in particolare per quanto concerne la rappresentazione delle persone e le loro animazioni, ma in termini di strade, edifici e veicoli il livello qualitativo è del tutto inedito.

È possibile camminare, correre oppure estraniarsi, attivando una sorta di drone che può volare liberamente sulla città, raggiungendo qualsiasi altezza e accelerando la propria andatura per dar vita a incursioni altamente spettacolari. È proprio durante queste sequenze che si nota l'interno di molti edifici, con stanze probabilmente generate da un sistema procedurale, ma ugualmente impressionanti per il grado di cura generale e attenzione al dettaglio.

Matrix: Il Risveglio, un giro a bordo di una delle tante auto disponibili

Passeggiando ci si rende conto anche di quanto sia sofisticata l'effettistica in uso, in particolare i riflessi delle luci in ray tracing sui vetri e le pozzanghere. Dopodiché, volendo, è possibile salire in una qualsiasi auto parcheggiata e guidare per le strade, cercando magari di rispettare le regole oppure tamponando in maniera indiscriminata gli altri veicoli, cosa che tuttavia spinge il motore grafico un po' al limite su PlayStation 5 e mette in evidenza dei cali di frame rate rispetto al target di 30 fps.

Non è finita: mettendo in pausa l'esperienza è possibile accedere ad alcune regolazioni in tempo reale del sistema d'illuminazione e degli elementi disposti all'interno della città, nonché ai comandi tipici di un photo mode, da sfruttare eventualmente per scattare qualche fotografia con il nostro personaggio intento a fare il turista nel mondo digitale di Matrix.