The Game Awards 2021, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss presentatori dell'evento

The Game Awards 2021 vedrà la partecipazione di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss tra le fila dei presentatori dell'evento: lo ha appena annunciato l'organizzatore dello show, Geoff Keighley.

Protagonisti poche ore fa del secondo traler di Matrix Resurrections, i due attori compariranno molto probabilmente all'interno di un contributo video per premiare uno dei giochi finalisti dei Game Awards 2021.

Si tratta in ogni caso di una collaborazione davvero prestigiosa per l'evento, che nel corso degli anni è riuscito a ritagliarsi un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta, totalizzando numeri straordinari e consolidando la propria posizione.

Come saprete, la nuova edizione dei Game Awards si svolgerà nella notte fra il 9 e il 10 dicembre, a partire dalle 2.00. Concorrono per il titolo di Gioco dell'Anno Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart e Resident Evil Village.