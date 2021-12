Pokémon GO può arrivare fino a 120fps grazie all'ultimo update

L'ultimo update di Pokémon GO ha introdotto una nuova opzione che permette di giocare a un framerate maggiore, anche fino a 120fps, in base al refresh rate dello schermo del vostro dispositivo.

Come riporta PokémonGoHub, la nuova funzione per giocare con il refresh nativo del vostro dispositivo è disponibile con l'ultimo aggiornamento di Pokémon GO sia su iOS che Android. Come accennato in precedenza, l'opzione permette di far girare il gioco a un framerate maggiore, anche fino a 120fps su iPhone 13 Pro e Pro Max e su tutti i dispositivi Android con frequenza di aggiornamento dello schermo di 120Hz. Si tratta di un'aggiunta senza dubbio molto gradita, anche in un gioco non particolarmente movimentato come Pokémon GO.

Pokémon GO, un'immagine promozionale

L'opzione non è attiva di default, probabilmente perché aumenta notevolmente il consumo di batteria del dispositivo. Per attivarla dovrete accedere a Pokémon GO ed entrare nel menu "Impostazioni". Da qui selezionate "Impostazioni avanzate" e mettete la spunta sull'opzione "Frequenza di aggiornamento Nativa".

Nel frattempo è iniziata la Stagione della Tradizione di Pokémon GO, sulla carta ispirata a Leggende: Pokémon Arceus, che cambia la fauna del gioco e introduce nuovi eventi.