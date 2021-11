Pokémon GO: arriva la Stagione della Tradizione, ispirata a Leggende Pokémon: Arceus

Niantic ha annunciato la Stagione della Trazione di Pokémon GO, che avrà inizio a partire da domani, 1° dicembre, fino a marzo 2022. Come al solito ci saranno nuovi eventi e bonus invitanti, e probabilmente anche contenuti ispirati a Leggende Pokémon: Arceus.

Il logo Stagione della Tradizione infatti ricorda molto Leggende Pokémon: Arceus, il nuovo gioco di Game Freak in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch a gennaio. A questo si aggiunge la frase su Twitter che ha accompagnato l'annuncio: "Durante la Stagione della Tradizione, guarderemo al passato per trovare delle risposte che possano guidarci nel futuro di Pokémon GO", che sembrerebbe un ulteriore riferimento a Leggende Arceus, dato che come sappiamo è ambientato in una versione antica di Sinnoh.

Durante la nuova Stagione di Pokémon GO i giocatori dovranno dare una mano al Professor Willow a fare luce sui misteri celati dietro a una porta gigante con strani meccanismi di apertura scovata in una grotta. Dal 5 dicembre inoltre ci sarà l'evento "Giornata dell'aroma di Swinub" dalle 11:00 alle 17:00, durante il quale Swinub sarà attratto da Aroma e imparerà la mossa esclusiva Forza Antica se si evolverà in un Piloswine. Inoltre sarà più facile incontrare Pokémon di tipo Ghiaccio e Terra, come Jynx, Snorunt, Rhyjorn e Larvitar, giusto per citarne alcuni. Ci sono altri due eventi in programma nei prossimi giorni, uno il 7 e l'altro il 16 dicembre, ma di cui i dettagli al momento sono segreti.

Con la Stagione della Tradizione cambierà anche la fauna, con Pokémon che saranno più facili da incontrare allo stato selvatico nelle varie zone. Ci saranno anche diversi bonus stagionali. Ad esempio, gli Aromi saranno più efficaci e i Pokémon che partecipano ai raid da remoto infliggeranno danni maggiori. Per tutti i dettagli sui cambiamenti della fauna e i bonus della Stagione della Tradizione vi rimandiamo alla pagina dedicata del sito uffiiciale di Niantic.

Nel frattempo Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i remake dei giochi di quarta generazione, sono ai primi posti della classifica di vendite italiana di metà novembre.