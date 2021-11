Top10 italiana: Pokémon Diamante|Perla sono i vincitori di metà novembre, The Last of Us 2 risale

Tramite IIDEA possiamo scoprire la Top10 di vendita dei videogiochi di metà novembre (15-21). La classifica aggregata ci mostra che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono i preferiti dai giocatori. Riappare in classifica anche The Last of Us 2.

Prima di tutto, vediamo la classifica aggregata che include sia i giochi console che quelli PC:



Pokémon Diamante Lucente - Switch (solo dati copie fisiche) Pokémon Perla Splendente - Switch (solo dati copie fisiche) FIFA 22 - PS4 Battlefield 2042 - PS5 Call of Duty Vanguard - PS4 The Last of Us Parte 2 - PS4 Battlefield 2042 - PS4 GTA 5 - PS4 Pokémon Diamante Lucente + Pokémon Perla Splendente - Switch (solo dati copie fisiche) Just Dance 2022 - Switch

Come potete vedere, Pokémon ha ottenuto le prime due posizioni, oltre alla nona grazie all'edizione doppia che viene calcolata diversamente. Inoltre, notiamo che i dati includono solo le copie fisiche (Nintendo non condivide le vendite digitali dei propri giochi): la prima posizione è stata ottenuta quindi solo con una parte delle vendite totali, a dimostrazione della forza della saga di Game Freak.

Pokémon Diamante e Perla: un Chimchar attacca con il fuoco

L'unico nome non recente in classifica, oltre all'ovvio GTA 5 che diamo oramai per scontato, è The Last of Us Parte 2, che fa la propria ricomparsa probabilmente grazie agli sconti del periodo del Black Friday 2021. Mancano completamente, invece, giochi Xbox dalla classifica, che è dominata da Switch, PS4 e PS5. ​Infine, la classifica aggregata è composta solo da giochi console, quindi non ha senso riportare la classifica parziale console.

Possiamo però indicarvi la Top10 dei giochi PC indicata da IIDEA:



Battlefield 2042 Dynasty Warriors 6 Outriders Football Manager 2022 F1 2021 Insurgency Sandstorm Red Dead Redemption 2 Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist Tomb Raider Anniversary The Sims 4

Ecco infine i dati della precedente settimana.