PlayStation Store, tanti giochi PS4 in offerta a meno di 10 euro

PlayStation Store ha dato il via nelle scorse ore a una nuova promozione, e fra i giochi PS4 in offerta ce ne sono diversi che è possibile acquistare per meno di 10 euro. Quali sono i migliori?

Partiamo da un classico, God of War (qui la recensione), che torna disponibile a 9,99€ anziché i canonici 19,99€ della linea PlayStation Hits. Una cifra modesta per una grande avventura, che rivoluziona la serie di Santa Monica Studio con un approccio cinematografico e un sistema di combattimento ripensato.

A proposito di classici, per gli abbonati a PlayStation Plus c'è Gran Turismo Sport (la recensione) a 7,99€ anziché 19,99: anche questa un'ottima offerta, con il prezzo più basso di sempre per il gioco di guida targato Polyphony Digital.

Le remaster di due straordinari action game sviluppati da PlatinumGames, ovverosia Bayonetta e Vanquish, vengono via a 9,99€ e ancora 9,99€ anziché 24,99, mentre lo sparatutto di precisione Sniper Elite 4 è in promozione a soli 6,99€ anziché 69,99.

Infine, gli amati delle avventure dalle atmosfere più disparate potranno approfittare degli sconti su Shenmue III (5,99€ anziché 29,99), Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Remastered (9,99€ anziché 49,99), The Sinking City (9,99€ anziché 49,99) e Tales of Vesperia: Definitive Edition (9,99€ anziché 39,99).