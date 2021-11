Dreams: Creazione onirica 2.0 disponibile, creare giochi diventa molto più facile

Media Molecule ha annunciato l'arrivo di una nuova versione della modalità creazione di Dreams. Parliamo di Creazione Onirica 2.0, che permette ora di creare livelli ancora più facilmente. Vediamo tutte le novità proposte dagli sviluppatori.

Prima di tutto, ora Creazione Onirica 2.0 di Dreams include un nuovo sistema di modelli e una interfaccia utente rielaborata. Inoltre, ci sono una serie di pratici modelli di gioco ed elementi nuovi di zecca per realizzare un platform 2D, un dungeon crawler, uno sparatutto a scorrimento laterale, un mini golf e molto altro ancora, incluso un modello dedicato alla nuova avventura Ancient Dangers: La storia di un pipistrello, di cui vi abbiamo parlato qui.

I nuovi modelli includono una serie di obiettivi e indicatori che guidano il giocatore e spiegano quali sono i procedimenti da fare per creare un gioco del genere scelto. In pratica, creare un livello è diventato un gioco. Inoltre, sappiate che se doveste avere dei dubbi, Media Molecule suggerisce di sfruttare il sito idreams.me.

Tra le modifiche all'interfaccia, vi è una nuova schermata "Inizia a creare" che permette di accedere alla pagina di presentazione di ogni modello. Questi ultimi ci dicono quanto è difficile creare tale gioco: i modelli servono quindi anche per prendere confidenza con la modalità creazione. Inoltre troverete nuove sezioni per promuovere elementi di qualità da usare nelle vostre creazioni, creatori di Dreams di alto livello e vincitori di premi da seguire, ed eventi della community; più una serie di nuove pagine di aiuto collegate all'assistenza online tramite codici QR.

A tutto questo si somma il fatto che il tipo di contenuti che vedrete sulla vostra pagina di Creazione onirica nel gioco sarà ora su misura per voi, basata sul tempo che avete passato a creare in Dreams: i nuovi giocatori scopriranno livelli adatti per familiarizzare con le basi del gioco, mentre i più esperti troveranno il meglio che la community ha da offrire.