Dreams - Ancient Dangers: La storia di un pipistrello, il nuovo dungeon crawler di Media Molecule

Media Molecule ha annunciato che, a partire da oggi - 30 novembre 2021 -, all'interno di Dreams è possibile trovare una nuova avventura: si chiama Ancient Dangers: La storia di un pipistrello ed è un dungeon crawler in terza persona. Potete giocarvi da soli o in cooperativa. La novità è parte di un aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Dreams su PS4 e PS5 (retrocompatibilità).

Ancient Dangers: La storia di un pipistrello, come detto, è un dungeon crawler e proporrà combattimenti, puzzle e sfide di vario genere. Ecco la descrizione ufficiale di questo gioco interno a Dreams: "Combattete da soli nei panni dell'eroica orca Nepheline in modalità giocatore singolo, o chiamate un amico che giochi nel ruolo del gemello di Scoria, Gabbro, in modalità co-op locale (il co-op locale richiede comunque una connessione a internet). Provate a scalare le classifiche combattendo i nemici e attivando la vostra serie di attacchi Berserk per accumulare una montagna di punti."

"Riusciranno Nepheline e Gabbro a trovare l'erba di cui hanno bisogno per curare il terribile russare della nonna? Riuscirà il loro simpatico amico pipistrello a trovare la strada di casa? E c'è una spiegazione ragionevole per cui un drago abbia imparato la nobile arte de giardinaggio? Tutte queste domande e altre ancora potrebbero trovare risposta!"

Potete inoltre vedere un trailer di Dreams - Ancient Dangers: La storia di un pipistrello qui sotto.

Inoltre, Media Molecule ha annunciato che - per festeggiare la pubblicazione di questa nuova avventura interna a Dreams - tutti i giocatori riceveranno in regalo cinque nuovi spiritelli ispirati ad alcuni dei personaggi più memorabili di Ancient Dangers: La storia di un pipistrello.

Infine, vi segnaliamo che è disponibile - sempre in Dreams - la Creazione Onirica 2.0.