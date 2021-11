Starfield, nuovo video diario: Todd Howard parla delle grandi ambizioni del gioco

Starfield è ancora per gran parte avvolto dal mistero, ma non c'è dubbio che si tratti di un progetto davvero ambizioso per Bethesda, come rivela il nuovo video diario in cui Todd Howard e altri due membri del team di sviluppo parlano di questi aspetti della produzione.

Forte di una data di uscita scritta con l'inchiostro e fissata all'11 novembre 2022, Starfield ci condurrà nello spazio aperto, nell'ambito di un'entusiasmante avventura ricca di fasi esplorative, scoperte entusiasmanti e atmosfere pienamente sci-fi.

Un discorso che i tre autori hanno preso molto alla larga, partendo da ciò che significa oggi videogiocare per passare poi alla composizione interna di Bethesda e alle dimensioni dei titoli che realizza, al fatto che vengano giocati letteralmente per anni.

L'obiettivo è fare lo stesso con Starfield, pur utilizzando una base sostanzialmente realistica. Nonostante ciò, il progetto ha dei punti in comune con The Elder Scrolls V: Skyrim, e secondo Howard sono quelli che piacciono di più agli autori e non solo, come la visuale in prima persona e l'alto grado di interazione ambientale.

La serie di video "Nel Campo Stellare" ci accompagnerà da qui ai prossimi mesi alla scoperta del nuovo gioco Bethesda, rivelandone poco a poco le caratteristiche e le peculiarità. Per ulteriori dettagli, date un'occhiata alla nostra analisi del trailer dell'E3 2021 di Starfield.