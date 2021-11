Starfield: la data d'uscita è scritta con l'inchiostro, non con la matita, secondo Todd Howard

Stando a Todd Howard, figura di spicco di Bethesda Softworks, la data d'uscita di Starfield non è stata decisa con leggerezza. Anzi, è "scritta con l'inchiostro, non con la matita", come ha avuto modo di dire in un'intervista rilasciata al sito IGN.com, dove ha toccato diversi argomenti relativi ai progetti della compagnia, da poco acquisita da Microsoft per gli Xbox Game Studios.

Secondo Howard,Starfield è un titolo davvero ambizioso ma nonostante ciò il team di sviluppo crede fermamente di potercela fare a lanciarlo per l'11 novembre 2022, come precedentemente annunciato. Certo, niente è mai sicuro al 100% e c'è sempre la possibilità di qualche rinvio dell'ultimo momento, ma attualmente l'obiettivo è quello di farcela per quando annunciato e i progressi in tal senso sono ottimi.

Parlando del gioco in sé Howard non ha detto molto, a parte che ha una struttura simile alle Elder Scrolls. Quindi aspettiamoci un focus sull'esplorazione di un mondo di gioco vastissimo, in questo caso formato da più pianeti, dato che stiamo parlando di un titolo ambientato nello spazio. Bethesda ha deciso di realizzarlo per cimentarsi con un universo completamente nuovo, tanto da rinviare lo sviluppo di The Elder Scrolls 6.

Starfield sarà lanciato su PC e console Xbox. Sarà disponibile da subito anche per gli abbonati a Xbox Game Pass.