Xbox Game Pass regala tre mesi di Crunchyroll, che è di Sony

Lanciata in USA una particolare promozione per l'Xbox Game Pass: i nuovi abbonati all'edizione Ultimate riceveranno tre mesi circa di abbonamento gratuito a Crunchyroll, servizio di video streaming di Sony interamente dedicato agli anime.

Sì, avete capito bene: Microsoft regala un servizio di Sony, tanto per far comprendere quanto certe guerre tra piattaforme esistano solo nella mente semplice di alcune persone e quanto compagnie grosse come Sony e Microsoft finiscano per collaborare ogni volta che trovano conveniente farlo.

Non è il primo bonus del genere dato gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate da Microsoft, che già regala periodi di prova a servizi quali Disney+ e Spotify ai nuovi abbonati, almeno negli USA. Inoltre il valore simbolico dell'offerta è innegabile, visti i nomi coinvolti. Peccato che i tre mesi non siano validi anche per l'Italia.

Ci consoleremo giocando a Forza Horizon 5, disponibile sull'Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio, ossia ieri, giocabile sia in locale, su PC e console Xbox, sia in cloud, su qualsiasi sistema supportato.