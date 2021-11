HUAWEI MatePad 11 Tablet, offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021, con M-pencil e tastiera

In occasione dell'Early Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta per HUAWEI MatePad 11 Tablet, con M-pencil e tastiera inclusi. Lo sconto segnalato è di 149.90€.

Il prezzo pieno per un HUAWEI MatePad 11 Tablet è 599.80€, ma nel corso dei mesi è stato proposto più volte in offerta allo stesso prezzo odierno. Si tratta quindi del prezzo più basso mai offerto su Amazon e non crediamo che sarà possibile trovarlo a un prezzo inferiore su questa piattaforma a breve termine.

Passando ai dati tecnici, HUAWEI MatePad 11 Tablet monta uno schermo da 120 Hz, gamma cromatica DCI-P3 e 11 pollici. Include una M-pencil di seconda generazione con 4096 livelli di sensibilità alla pressione e all'inclinazione. La penna riesce a rilevare ogni minimo movimento con una latenza di 2 ms. Include anche HUAWEI Smart Magnetic Keyboard con attacco magnetico e ricarica wireless. Il tablet dispone di un sistema audio a quattro altoparlanti e quattro canali.

