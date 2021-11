Bandai Namco ha annunciato che il picchiaduro a incontri Jump Force sarà rimosso dalla vendita nei negozi digitali di PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, quantomeno negli Stati Uniti. Quindi, a partire dal 7 febbraio 2022, il gioco non sarà più acquistabile, mentre dal 25 agosto 2022 saranno staccati i server di gioco, che di suo rimarrà utilizzabile solo in single player. Anche i numerosi DLC pubblicati finora diverranno indisponibili all'acquisto

Per adesso non sappiamo se varrà lo stesso anche per gli altri territori, ma immaginiamo di sì. Quindi, se avete intenzione di provare Jump Force, questo è il momento giusto per farlo, aspettando magari qualche offerta per acquistarlo.

Bandai Namco non ha svelato i motivi del ritiro di Jump Force dai negozi. Probabilmente è una questione legata ai diritti dei vari personaggi, anche se potrebbe riguardare le scarse vendite e il basso numero di giocatori complessivi. Il gioco di suo non è mai stato amatissimo, per via della superficialità di alcuni aspetti e per l'alto numero di DLC, non proprio graditissimi dai fan.