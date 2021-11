Battlefield 2042: dopo il lancio gli sviluppatori lavoreranno a un uovo Battlefield, per un insider

Secondo l'insider Tom Henderson, molto addentro nelle cose di DICE, il gioco dello studio di sviluppo che seguirà Battlefield 2042 sarà un altro Battlefield. Quindi niente proprietà intellettuali alternative o ripresa di Star Wars Battlefront con il terzo capitolo.

Henderson ha scritto su Twitter che la migrazione di sviluppatori da Battlefield 2042 verso nuovi progetti è già iniziata. Criterion è tornata a lavorare al suo Need for Speed, mentre "DICE si è spostata sul suo nuovo gioco, che dovrebbe essere un altro Battlefield e non Battlefront III".

Naturalmente si tratta di indiscrezioni, quindi vanno prese come tali e non come parole scolpite nella pietra. Certo, nel caso fossero confermate, significherebbe che DICE è ormai uno studio mono proprietà intellettuale, da cui cioè vedremo arrivare solo nuovi Battlefield negli anni a venire, considerando anche che titoli come Battlefield 2042 e potenziali seguiti richiederanno un supporto sul lungo periodo per funzionare, data la loro natura di giochi Live Service.

Per il resto, vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.