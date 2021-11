Unity ha acquisito Weta Digital, la compagnia di effetti speciali di Peter Jackson

Unity ha annunciato di aver acquisito Weta Digital, compagnia fondata da Peter Jackson che si occupa di effetti speciali per il cinema. Stando al comunicato stampa, l'obiettivo dell'acquisizione è quello di mettere gli strumenti sviluppati da Weta per la realizzazione di effetti speciali digitali in mano ai creatori e agli artisti di tutto il mondo, integrandoli nell'engine Unity.

Unity ha acquisito Weta Digital

Tra i primi software di Weta Digital che saranno integrati nel famosissimo motore ci sono Manuka, Lumberjack, Loki, Squid, Barbershop, HighDef e CityBuilder, con altri che arriveranno in futuro. Il team di Weta continuerà a esistere, con il nome di WetaFX, rimanendo nelle mani di Peter Jackson e guidato dal CEO Prem Akkaraju.

Weta Digital ha collaborato alla realizzazione della grafica 3D di innumerevoli opere cinematografiche e televisive, tra le quali Avatar, Black Widow, Il Trono di Space, Il Signore degli Anelli, Il Pianeta delle Scimmie e The Suicide Squad. Staremo a vedere cosa comporterà la fusione con Unity e quanto gli autori di giochi e opere 3D si avvantaggeranno della disponibilità dei nuovi strumenti, che saranno accessibili gratuitamente da tutti tramite cloud.