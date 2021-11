Xbox: novità in arrivo nei prossimi mesi

Josh Munsee, uno dei dirigenti di Xbox che si occupano principalmente di marketing, ha pubblicato un messaggio su Twitter in cui ha anticipato novità per i prossimi mesi, però senza specificare quali. Commentando un riassunto del mese di novembre della piattaforma, tra i titoli in arrivo sul Game Pass, Forza Horizon 5, le celebrazioni per il ventesimo anniversario del brand, i nuovi controller e quant'altro, Musnee ha scritto:

"Non avrei saputo fare un riassunto migliore. Amo la varietà dei nostri prodotti e servizi. Halo arriva a dicembre e chissà cos'altro. Saranno dei grandi mesi per i fan di Xbox."

Al che qualcuno gli ha subito chiesto cosa intendesse con quel "chissà cos'altro", cui ha risposto con un meme bocca cucita, aumentando ulteriormente la curiosità generale. Impossibile fargli dire altro.

In attesa di saperne di più, non ci rimane che passare il tempo giocando a Forza Horizon 5, lanciato proprio ieri, a quanto pare con grandissimo successo, contando i giorni che mancano al lancio di Halo Infinite, che arriverà l'8 dicembre 2021.