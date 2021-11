Forza Horizon 5 è il lancio più grande di sempre per gli Xbox Game Studios

Il capo della divisione Xbox Phil Spencer ha annunciato su Twitter che Forza Horizon 5 è stato il lancio più grande di sempre per gli Xbox Game Studios. Si parla di più di 4,5 milioni di giocatori tra PC, cloud e console nel giorno di lancio, con picchi di giocatori contemporanei tripli rispetto a quelli fatti registrare da Forza Horizon 4.

Insomma, davvero niente male per quello che molti considerano il gioco di corse arcade migliore di sempre, che già aveva dato diversi segni di essere anche giocatissimo, tra dati Steam e conteggi interni. Ora abbiamo un dato ufficiale, che rende bene l'idea delle dimensioni del lancio del gioco, andato ben oltre le più rosee aspettative di Microsoft e degli sviluppatori, sia in termini qualitativi, sia di pubblico. Considerando che si tratta dei numeri delle prime 24 ore, ha ancora tempo per crescere.

Per avere più informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Forza Horizon 5, in cui abbiamo scritto:

Continua la tradizione delle votazioni stellari per la serie di Playground Games qui sulle nostre pagine: anche per questo Forza Horizon 5 ci sentiamo in diritto e in dovere di offrire un voto altissimo a sottolineare il valore di un capitolo che non ha difetti macroscopici e che sembra confermare per l'ennesima volta la grande competenza di questo team di sviluppo. Se cercate un racing game arcade straripante di attività, con un multiplayer ricco, una quantità soverchiante di contenuti e una componente tecnica sbalorditiva, finalmente l'avete trovato.