Forza Horizon 5: superata la soglia dei 40.000 giocatori contemporanei su Steam, battuto FH 4

Come si determina il successo di un gioco? Non sa un singolo elemento, ma da diversi indicatori. Ad esempio dal numero di giocatori contemporanei su Steam. Forza Horizon 5 ha sfondato quota 40.000, iniziando a mostrarsi nei piani alti della classifica dei più giocati sulla piattaforma di Valve e andando oltre il picco assoluto del predecessore, Forza Horizon 4

Come rilevato da Steamdb, Attualmente il numero dei giocatori in gioco in Forza Horizon 5 corrisponde anche al suo picco massimo, quindi è probabile che nelle prossime ore lo vedremo salire ulteriormente, soprattutto quando farà giorno negli Stati Uniti. Comunque sia, Forza Horizon 4 ha avuto il suo massimo storico a 40.399 giocatori su Steam, fatto segnare sette mesi fa, mentre al momento di scrivere questa notizia, Forza Horizon 5 è a 41.327 giocatori, in crescita costante.

Forza Horizon 5 è il nuovo gioco di corse di Playground Games, disponibile per PC, Xbox Series X e S e per Xbox One. Oltre che acquistabile dal Microsoft Store e da Steam, è disponibile anche sull'Xbox Game Pass.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Forza Horizon 5.