FIFA 22 Title Update 3, nuovo aggiornamento con i dettagli della patch 1.14

FIFA 22 ottiene un nuovo aggiornamento applicato sul Title Update 3 e messo a disposizione da oggi, 9 novembre 2021, su tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco Electronic Arts, corrispondente alla patch 1.14 di cui vediamo alcune caratteristiche.

Tutte le note complete sulla patch 1.14 sono disponibili a questo indirizzo sul sito ufficiale di Electronic Arts e coinvolgono numerosi aspetti del gioco, sia per quanto riguarda la versione PC che quelle console. In pratica, si tratta di un aggiornamento applicato sul Title Update 3 che è disponibile già da qualche giorno e di cui abbiamo riportato i dettagli nelle novità dell'aggiornamento del 3 novembre.

In particolare, il nuovo update sistema un problema che era stato rilevato solo su PS5, ovvero un messaggio di inizializzazione che compariva in alcuni casi durante un matchmaking di Division Rivals, con l'impossibilità di trovare una partita disponibile, a quanto pare con la necessità anche di continuare a controllare la questione.

Altri problemi sono stati corretti in termini di gameplay: la rara possibilità di muovere la palla durante un calcio di punizione con il gioco che però non riparte, alcuni falli non rilevati da parte del portiere sul portatore di palla, problemi di stabilità emersi in generale e alcune incongruenze nell'animazione dei portieri in salto, tra le cose di maggior rilievo.

Ulteriori modifiche riguardano per esempio l'inserimento di una scorciatoia per il Training Hub nella modalità Carriera e un riposizionamento dei giocatori, con i più forti che vengono inseriti ora automaticamente nell'11 iniziale anche se appena trasferiti. Corretti inoltre alcuni problemi rilevati con i salvataggi nella carriera e nella visualizzazione dell'interfaccia utente in alcuni casi.

Sistemati inoltre anche vari altri problemi emersi in Volta Football e sul piano tecnico in generale, per tutte le informazioni vi rimandiamo a questo indirizzo sul sito ufficiale. Ricordiamo peraltro che in FIFA 22 Maradona potrebbe essere rimosso su richiesta di un tribunale in Argentina.