Edge of Eternity: lanciato l'aggiornamento maggiore 1.1, con molte novità

Midgar Studio ha pubblicato l'aggiornamento maggiore 1.1 di Edge of Eternity, simil gioco di ruolo giapponese che pare aver riscosso un buon successo, nonostante qualche critica. L'ultimo aggiornamento rilevante risaliva a luglio 2021, ma da allora gli sviluppatori hanno continuato a lavorare per migliorare il gioco, come visibile nel filmato sottostante.

Tra le novità, spiccano i nuovi nemici che popolano il mondo di Heryon, progettati in collaborazione con i baker di Kickstarter: il Valnakraai, l'Ostophagos, il Noir Monarch e lo Stalker. Inoltre sono state inserite delle nuove famiglie di incantesimi, come quelli delle ombre, dell'acqua e del vento.

Inoltre sono stati riequilibrati i combattimenti, diventati più impegnativi, sono state aggiunte dieci nuove missioni secondarie, sono stati scritti dei nuovi dialoghi per le locande ed è stata rivista Herelsor City, il cui design risaliva ai primi anni di sviluppo del gioco.

Insomma, le novità introdotte in Edge of Eternity sono davvero molte. Magari è arrivata l'ora di dargli una possibilità? Se non siete convinti, leggete la nostra recensione.