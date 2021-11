Jurassic World Evolution 2: voti buoni e ottimi dalle prime, poche recensioni

Uscite le prime recensioni di Jurassic World Evolution 2 che parlano di un gioco buono o ottimo, a seconda dei punti di vista. Peccato che non siano moltissime, segno che Frontier non ha inviato in giro molti codici per i test.

Comunque sia tutti i recensori sono stati concordi nel considerare Jurassic World Evolution 2 migliore da tutti i punti di vista rispetto al predecessore. Quindi ha più contenuti, graficamente è più bello, l'editor del parco è più completo e così via. Alcuni lamentano lo scarso controllo in alcune situazioni, come durante i disastri, ma in generale il gioco è piaciuto e pare essere un'ottima occasione per chi ha apprezzato il precedente o, più in generale, per chi ama il mondo di Jurassic Park e i dinosauri. Non troverete niente di più completo.

Ma ora veniamo a noi e leggiamo l'elenco delle prime recensioni di Jurassic World Evolution 2: