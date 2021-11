Discord integrerà Ethereum nel suo network tramite Metamask e WalletConnect

Jason Citron, il CEO di Discord, ha anticipato alla comunità con un tweet la futura integrazione dell'applicazione di Discord con Ethereum, tramite Metamask e WalletConnect. In questo modo sarà possibile collegare direttamente gli account Ethereum a Discord.

Per il resto non sono state fornite indicazione su cosa ciò potrà significare per Discord o per gli utenti stessi. Comunque sia l'integrazione della criptomoneta direttamente dentro l'applicazione per comunicare più usata al mondo è una novità interessante. Le comunità potrebbero sfruttare l'occasione per transazioni interne o per organizzare concorsi a premi, tanto per fare due esempi.

C'è, invece, chi già pensa all'integrazione coi futuri giochi "play-to-earn" o con gli NFT, gli "oggetti digitali" unici e non riproducibili in nessun modo. Due dei grandi temi che potrebbero interessare il mondo dei videogiochi nei prossimi mesi.

Certo, la già fragile sicurezza di Discord sarà messa a dura prova dall'integrazione di Ethereum, ma potrebbe essere che l'integrazione con una delle blockchain più diffuse e sicure possa aiutare anche da questo punto di vista. Vedremo come si evolverà la situazione quando tutto sarà implementato.