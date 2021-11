Call of Duty: Vanguard: scopriamo come sbloccare le ricompense prestigiose

Activision e Sledgehammer Games hanno pubblicato una piccola guida per spiegare ai giocatori come sbloccare le ricompense prestigiose in Call of Duty: Vanguard e come sfruttare il nuovo sistema di clan per giocare con gli amici.

In realtà il sistema di progressione è abbastanza semplice, ma qualcuno sarà sicuramente interessato ad avere qualche ragguaglio supplementare per sfruttarlo al meglio. Quindi non indugiamo oltre e leggiamo come funziona il tutto, ma non prima di aver fatto un salto sulla nostra recensione di Call of Duty: Vanguard.

Sistema clan spiegato - Gioca con gli amici e ottieni ricompense

Giocare con gli amici è diventato più remunerativo.

Nel sistema clan, un gruppo di giocatori invitati (fino a 100) possono ottenere bonus esclusivi, soprattutto se fanno parte della stessa squadra. All'interno di un clan potrai ottenere i seguenti vantaggi:

L'abilità di personalizzare un emblema che possono equipaggiare tutti i membri del clan e un tag clan con un colore unico.

Ricompense uniche come cornici biglietti da visita, che incorniciano qualsiasi biglietto da visita scelto dal profilo giocatore, si possono ottenere con i PE clan, un nuovo sistema di esperienza simile agli altri PE in Vanguard.

Un bonus PE del 10% per il livello del giocatore, armi, operatori e PE clan.

Un polo sociale ben organizzato nel quale potrai vedere tutti i compagni di clan, che possono essere i tuoi compagni di squadra più cari o nuovi amici arrivati da altri clan.

Facevi già parte di un reggimento prima di Vanguard? A partire dal 5 novembre, il tuo reggimento attivo verrà trasformato in un clan. Potrai tranquillamente giocare con i compagni del vecchio reggimento con il sistema clan o crearne uno nuovo.

Puoi creare un clan o unirti a uno già esistente tramite il menu Social di Vanguard, mentre il sistema arriverà su Warzone durante la Stagione 1.

La strada verso il grado 55 - Sbloccare tutti gli oggetti d'equipaggiamento di base

Il bonus del 10% ai PE che si ottiene giocando in un clan aiuta soprattutto con le progressioni principali di Call of Duty: livelli giocatore, gradi e sistema Prestigio.

Se è la prima volta che provi la serie, il numero e l'icona di fianco al tuo nome di gioco rappresentano il tuo livello giocatore e il simbolo originale del Prestigio fin dal primo Call of Duty®: Modern Warfare del 2007. Quasi tutto quello che fai in multigiocatore, Zombi e Warzone (uccisioni, assist, completare sfide e obiettivi e via dicendo) ti fornisce PE giocatore che vanno ad aumentare il tuo livello giocatore.

All'inizio, i PE giocatore sono fondamentali per arrivare dal grado 1 (Soldato) fino al grado 55 (Comandante). Durante questa scalata, sbloccherai la possibilità di personalizzare l'equipaggiamento e avrai accesso a tutte le opzioni di base, come 38 armi e 18 specialità, potenziamenti da campo e serie di uccisioni in multigiocatore, oltre a patti leggendari e oggetti per la postazione di lavoro in Zombi.

Sbloccherai un set di sfide Carriera già dal livello 1. Completa tutte e 6 le sfide di ogni categoria e otterrai un biglietto da visita Maestria animato e tantissimi PE!

Mostrate nelle schede Sfide (accanto a quella Battle Pass o Caserma nel menu del multigiocatore o di Zombi, rispettivamente) le sfide Carriera garantiscono grandi bonus PE e fantastici biglietti da visita dopo averle completate. Come suggerisce il nome, queste sfide vanno completate nel corso della Carriera di Vanguard, quindi affrontatele con i vostri ritmi e non perdetevi decine di migliaia di PE giocatore!

Nozioni fondamentali sul Prestigio - Prestigio pre-stagione e stagionale spiegato

Ma il viaggio del livello giocatore non si ferma al grado 55.

Dopo aver ottenuto abbastanza PE giocatore per arrivare a Comandante con i gradi Militari, inizierai con i gradi Prestigio, un sistema di livelli stagionale per premiare i giocatori più abili e determinati della community. Questo sistema è simile a quello utilizzato in Call of Duty®: Black Ops Cold War e Warzone durante l'anno scorso.

Chi arriva oltre il grado Comandante riceverà automaticamente il primo Prestigio (Prestigio 1) e inizierà al livello stagione 1. A questo punto, tutto quello che hai sbloccato, inclusi gli oggetti dell'equipaggiamento, rimarranno durante la scalata ai gradi Prestigio.

Durante la pre-stagione potete raggiungere tre livelli Prestigio:

- Prestigio 1 (livello stagione 1)

- Prestigio 2 (livello stagione 50)

- Prestigio 3 (livello stagione 100)

Oltre a nuove e fantastiche icone accanto al tuo nome e al numero di grado più alto, raggiungendo i vari livelli Prestigio riceverai un salto di livello Battle Pass gratuito. Inoltre, raggiungendo il livello stagione 50 riceverai un nuovo progetto arma, esclusivo per chi ha raggiunto questo punto del Prestigio stagionale.

All'inizio della Stagione 1, a dicembre, il tuo livello stagione verrà azzerato (ma terrai gli oggetti che hai sbloccato) e i tuoi progressi proseguiranno dal livello Prestigio più alto raggiunto durante la pre-stagione. Ogni stagione offre quattro livelli Prestigio aggiuntivi da ottenere nel corso dei 200 livelli stagione, più un nuovo progetto arma al livello stagione 50.

Arrivare al livello Prestigio massimo per la stagione (livello 3 per la pre-stagione, livello 7 per la Stagione 1, livello 11 per la Stagione 2 e così via) ti darà il titolo di Maestro Prestigio. Chi non raggiunge il livello Prestigio più alto durante la stagione precedente, avrà la possibilità di recuperare e arrivare fino al livello stagione 1.000 durante una stagione. I livelli Prestigio rimasti possono essere ottenuti ogni 50 livelli stagione e, chi ha già raggiunto il livello Prestigio massimo, può arrivare comunque al livello 1.000 per provare la propria abilità in quella stagione di Vanguard e Warzone.

Inoltre, i giocatori che raggiungono il grado Maestro Prestigio continueranno i progressi del nastro Maestro Prestigio del sistema di Black Ops Cold War/Warzone. Vanguard aggiungerà sei nuovi nastri Maestro Prestigio da completare, oltre ai sei già presenti.

PE Battle Pass e BP - Cosa si può sbloccare durante la pre-stagione e oltre

Oltre al Prestigio, il Battle Pass è un altro sistema di ricompense stagione basato su 100 livelli di contenuti, tra cui diversi livelli gratuiti che forniscono armi, progetti arma e altro.

Durante la pre-stagione, continuerai a ottenere livelli della Stagione 6 del Battle Pass di Black Ops Cold War e Warzone, inclusi i 24 livelli gratuiti con oggetti di Vanguard. (NOTA: non è necessario acquistare il Battle Pass per sbloccare gli oggetti di Vanguard di questo Battle Pass, ma avrai accesso a tutti i 100 livelli in Black Ops Cold War e Warzone.)

Dopo la pre-stagione, potrete completare 100 livelli di contenuti di Vanguard e Warzone tramite il Battle Pass della Stagione 1. Arriveranno altri Battle Pass stagionali nel 2022.

Approfondimento su progressione armi e mimetiche

Giocando in multigiocatore o Zombi, puoi ottenere PE arma per qualsiasi arma che può essere inserita negli equipaggiamenti personalizzati.

Usando un'arma di base o un progetto arma in multigiocatore o Zombi, otterrai i suoi PE arma. Questi PE servono a far salire di livello quell'arma, garantendoti nuovi accessori da equipaggiare dall'Armaiolo (tramite il menu Equipaggiamenti) o un set di sfide mimetica che mette alla prova la tua maestria con quell'arma.

Ci sono due diversi tipi di sfide mimetica: una per il multigiocatore e una per Zombi. Tutti gli obiettivi di questi set sono diversi in base al tipo d'arma. Completando le sfide mimetica, otterrai delle coperture estetiche per quell'arma che vanno da disegni militari a vere e proprie opere d'arte, come l'ultimo set di mimetiche multigiocatore chiamato "Artista della morte".

Le armi principali a distanza solitamente hanno 70 livelli arma, con pistole, lanciatori e strumenti corpo a corpo che hanno diversi limiti massimi per rispecchiare il numero di accessori disponibili. Se hai raggiunto il livello massimo di un'arma, vuol dire che hai sbloccato tutti i suoi accessori e sfide mimetica.

Dopo aver raggiunto il limite, potrai completare le sfide mimetica del multigiocatore e di Zombi per provare la tua maestria. Dimostrando la tua abilità su una o più armi otterrai altre mimetiche: clicca qui sotto per scoprire cosa puoi sbloccare con le sfide mimetica di Vanguard.

NOTA: questo non include le sfide mirino, che forniscono nuovi pattern per un'ottica specifica su diverse armi.

Diventare un élite - Sbloccare operatori e sfide

Oltre ai PE giocatore, Battle Pass, arma e clan, c'è un altro sistema di progressione che fa il suo debutto in Vanguard: i PE operatore.

I PE operatore sono fondamentali per ottenere nuovi oggetti per i tuoi operatori, che arrivano in Vanguard con i trailer sul loro passato e le loro armi preferite.

Prima di poter ottenere anche un solo Punto Esperienza per un operatore, devi prima sbloccarlo completando una sfida operatore. Clicca qui sotto per scoprire come sbloccare i 12 operatori base nel multigiocatore di Vanguard (e in Warzone quando inizierà la Stagione 1). Esistono anche delle sfide operatore uniche in Zombi, quindi i giocatori possono scegliere in quale modalità giocare per sbloccare un operatore specifico. Una volta sbloccati in una modalità, gli operatori possono essere utilizzati anche nelle altre.

Dopo aver sbloccato un operatore, puoi farli salire fino al livello 20. Per farlo ti basta giocare con loro in multigiocatore o Zombi (e Warzone a partire dalla Stagione 1), ricordati di selezionarli dal menu Operatore e poi inizia una partita.

Ci sono due modi per velocizzare il guadagno di PE operatore: partecipare alle sfide operatore e utilizzare la loro arma preferita. Usando il leader delle Sentinelle, Arthur, come esempio, ecco la sua schermata operatore e la sua schermata sfida:

Chi vuole far salire velocemente di livello Arthur dovrà giocare usando lo Sten e provare a completare le sue quattro sfide operatore.

Nella strada verso il livello operatore 20, sbloccherai nuove battute o voci da usare in momenti specifici del gioco, PE giocatore, PE arma per l'arma preferita dell'operatore, emblemi e altro. I livelli 10 e 20 sono veri traguardi per ogni operatore, quindi riceverai una nuova skin operatore ogni volta che li raggiungerai.

Puoi anche ottenere due skin aggiuntive per ognuno dei 12 operatori: un completo dorato, che si ottiene portando tutti gli operatori di un'unità al livello 20, e una fortissima uniforme di platino, che si ottiene arrivando al livello 20 con tutti e dodici.

Dai il 110% accumulando PE, metti in mostra i tuoi traguardi in Vanguard e Warzone

I giocatori d'élite potrebbero aver già capito come massimizzare il guadagno di PE all'arrivo di Vanguard, ma diamo un'occhiata insieme con un ultimo esempio con Arthur e il suo Sten:

- Nei panni di Arthur, usando lo Sten in multigiocatore o Zombi ottieni più PE operatore e arma.

- Usando lo Sten, puoi completare le sue sfide mimetica e ottenere PE giocatore bonus oltre a quelli ottenuti normalmente durante la partita.

- Puoi anche provare a completare le sfide Carriera vincendo partite o eseguendo uccisioni da accovacciato, ottenendo ancor più PE giocatore.

- Giocando con i compagni di clan, avrai un bonus del 10% su tutti i tipi di PE (giocatore, operatore e arma), oltre ai PE clan che ottieni sempre.

- Nel frattempo, ottieni anche PE Battle Pass, fondamentali per completare livelli che forniscono oggetti aggiuntivi come progetti arma o gettoni PE doppi. Un modo per sbloccare ancora più contenuti!

Giocando a Vanguard, otterrai continuamente ricompense giocando bene, mettendoti alla prova e facendo squadra con gli amici. Tutto quello che sblocchi testimonia le tue abilità e va messo in mostra con orgoglio nelle lobby di multigiocatore e Zombi.

Inoltre, gli oggetti sbloccati in multigiocatore (armi, mimetiche, skin operatore e altro) li ritroverai anche in Warzone all'inizio della Stagione 1. Se a quel punto, scenderai in campo con il clan al livello massimo, l'operatore vestito di platino e aprirai i lanci di equipaggiamento per usare le armi con mimetica Atomica, allora potrai considerarti un giocatore d'élite di Call of Duty.