Forza Horizon 5, oltre tre milioni di giocatori al day one per l'esclusiva Xbox

Forza Horizon 5 vanta oltre tre milioni di giocatori al day one, stando alle classifiche in-game: come si può vedere nell'immagine qui sotto, sono appunto così tanti gli utenti che si stanno cimentando in queste ore con l'esclusiva Xbox.

Capace di raggiungere un milione di giocatori ancora prima del lancio, Forza Horizon 5 è senz'altro destinato a raggiungere traguardi eccellenti, e non potrebbe essere altrimenti considerando l'incredibile qualità del racer sviluppato da Playground Games.

Nella nostra recensione di Forza Horizon 5 non abbiamo potuto fare altro che tessere le lodi di questo nuovo capitolo, dotato di un'ambientazione messicana fantastica, di tantissime vetture e di una struttura particolarmente ricca di cose da fare e da vedere.

Forza Horizon 5, la classifica in-game rivela il numero di giocatori

Mentre Microsoft lancia un'auto da un elicottero per promuovere il gioco, tuttavia, su PC la situazione non sembra essere tutta rose e fiori, visto che alcuni utenti Steam lamentano crash e inconpatibilità con determinati volanti.

Problemi di giovinezza che tuttavia verranno senz'altro risolti: considerata l'accoglienza riservata a Forza Horizon 5, immaginiamo che il titolo svolgerà un ruolo di primo piano da qui a Natale.