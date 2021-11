Forza Horizon 5, utenti Steam lamentano crash e incompatibilità con alcuni volanti

Forza Horizon 5 sta ricevendo applausi da un po' tutti quelli che ci stanno giocando, ma ciò non deve farci negare i problemi che stanno emergendo, in particolare per alcuni giocatori PC. A quanto pare il gioco soffre di crash continui su alcune configurazioni, che renderebbero impossibile giocare. Inoltre ci sarebbero delle incompatibilità con dei volanti molto diffusi, come il G23 di Logitech, che è incluso nell'elenco dei volanti supportati.

La maggior parte delle recensioni negative su Steam vertono su questi due aspetti. In particolare leggendo quelle relative ai crash, si apprende che spesso gli utenti parlano di non riuscire a far partire il gioco con una GeForce 2080. Evidentemente potrebbero esserci problemi con questa GPU.

Detto questo, è probabile che a breve Playground Games pubblichi dei fix per sistemare tutti i bug riscontrati. Nel frattempo Forza Horizon 5 sta scalando la classifica dei titoli più giocati su Steam, dove ha già raggiunto il dodicesimo posto (al momento di scrivere questa notizia), risultando allo stesso tempo il più venduto nella classifica globale. Insomma, il successo, almeno di lancio, è ormai palese.

Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Forza Horizon 5, in cui abbiamo scritto:

Continua la tradizione delle votazioni stellari per la serie di Playground Games qui sulle nostre pagine: anche per questo Forza Horizon 5 ci sentiamo in diritto e in dovere di offrire un voto altissimo a sottolineare il valore di un capitolo che non ha difetti macroscopici e che sembra confermare per l'ennesima volta la grande competenza di questo team di sviluppo. Se cercate un racing game arcade straripante di attività, con un multiplayer ricco, una quantità soverchiante di contenuti e una componente tecnica sbalorditiva, finalmente l'avete trovato.