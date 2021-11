Back 4 Blood, il trailer con i riconoscimenti della stampa ne ribadisce la qualità

Back 4 Blood è protagonista dell'immancabile trailer con i riconosscimenti della stampa internazionale, che ha accolto con entusiasmo il nuovo sparatutto cooperativo di Turtle Rock Studios.

Come abbiamo scritto nella recensione di Back 4 Blood, il gioco si pone in effetti come il sequel spirituale di Left 4 Dead, riprendendone struttura e meccaniche ma aggiungendo alcuni interessanti elementi inediti.

Fra questi spiccano le carte, che consentono di potenziare i personaggi in vari modi ma anche di attivare eventuali malus per aumentare il grado di sfida e dunque le ricompense ottenibili completando ogni missione.

Le qualità del titolo, disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e Xbox, sono state riconosciute dalle varie testate, come dimostrano i voti positivi assegnati a Back 4 Blood.