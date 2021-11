Spider-Man: No Way Home, Tom Holland parla del film mentre gli spoiler impazzano

Spider-Man: No Way Home sarà un film diverso rispetto alle aspettative: lo ha detto il protagonista della pellicola Sony, Tom Holland, mentre in rete impazzano gli spoiler.

A qualche giorno dalla pubblicazione del poster ufficiale di Spider-Man: No Way Home, Holland ha parlato della nuova avventura del personaggio Marvel e di come si discosterà dal passato.

"Cio di cui la gente resterà davvero sorpresa è che questo film non è divertente", ha detto l'attore. "È oscuro e triste, e saprà commuovervi. Vedrete i personaggi che amate trovarsi in situazioni che non avreste mai voluto vivessero, ed è stato entusiasmante poter mostrare quel lato di Peter Parker."

Spider-Man: No Way Home, una foto con Spider-Man e il Dottor Strange

Nel frattempo, come detto, in rete impazzano gli spoiler: ormai da diverse ore, complici le voci che un nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home sia imminente, sono comparse alcune immagini che confermano determinate teorie.

Non è chiaro se si tratti di fotomontaggi o di scatti legittimi, ma a questo punto probabilmente l'attesa per scoprire la verità non sarà lunga: se davvero c'è un nuovo video ufficiale del film, Sony non impiegherà molto a pubblicarlo.