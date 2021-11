Spider-Man: No Way Home, nel poster ufficiale c'è il Green Goblin

Spider-Man: No Way Home, il poster ufficiale

Il poster ufficiale di Spider-Man: No Way Home conferma la presenza nel film del Green Goblin, il villain interpretato da Willem Dafoe nell'originale Spider-Man diretto da Sam Raimi.

Sapevamo della presenza del Green Goblin fin dal trailer di Spider-Man: No Way Home, ma il poster conferma la cosa in maniera definitiva, rivelando anche che sarà proprio la versione di Dafoe quella che vedremo tornare, vedi la forma dell'aliante.

Non era scontato: essendo presente nel film l'Electro di Jamie Foxx, qualcuno temeva che il Green Goblin che avremmo visto sarebbe stato quello, dimenticabile, di The Amazing Spider-Man 2.

Il poster ribadisce inoltre gli altri nemici: il Dottor Octopus, in maniera molto palese (i suoi tentacoli meccanici la fanno da padrone nell'immagine), mentre sullo sfondo si notano i fulmini di Electro e la sabbia dell'Uomo Sabbia.

Spider-Man: No Way Home farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il mese prossimo, a dicembre 2021.