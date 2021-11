Call of Duty: Vanguard - edizioni, bonus PlayStation, upgrade next-gen, mappe e modalità

Call of Duty: Vanguard è finalmente disponibile nei negozi per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Se volete saperne di più sui contenuti, come mappe e modalità , i bonus per i giocatori PlayStation o siete indecisi su quale edizione acquistare, in questo articolo trovate tutto quello che c'è da sapere sul nuovo sparatutto di Sledgehammer Games.

Se volete acquistare Call of Duty: Vanguard e avete al tempo stesso in programma di cambiare console nei prossimi mesi, l'opzione che vi raccomandiamo è la versione " Bundle Cross-Gen Digitale " disponibile al prezzo di 79,99 euro. Questa edizione infatti include sia le versioni PS4 e PS5/ Xbox One e Xbox Series X|S del gioco e i seguenti bonus:

Discorso leggermente differente per la Standard Edition Digitale di Call of Duty: Vanguard per PS4 e Xbox One. In questo caso infatti entrambe le versioni possono essere aggiornate alla next-gen, con la relativa opzione nei rispettivi store al prezzo di 9,99 euro.

La Standard Edition fisica per PS4 avrà l'opzione di essere aggiornata alla versione PS5 tramite il PlayStation Store. Quella per Xbox One invece non può essere aggiornata in alcun modo. Tenetelo a mente nel caso abbiate in programma di passare a Xbox Series X|S e PS5 nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda la versione retail esiste solo la Standard Edition . Le versioni PS4 e Xbox One del gioco saranno fruibili anche su PS5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità, ma non offriranno le funzionalità next-gen, come framerate più alto, miglioramenti grafici basati sull'hardware, tempi di caricamento più brevi e altri vantaggi.

Call of Duty: Vanguard è disponibile sia in versione digitale che fisica per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC via Battle.net.

Non è finita qui, perché i giocatori PlayStation che giocano insieme in gruppi ricevono +25% di bonus XP per le armi e possono aspettarsi eventi esclusivi Monthly Double XP, della durata di 24 ore ciascuno. Infine ottengono anche due slot aggiuntivi per l'equipaggiamento.

Per prima cosa acquistando il pacchetto Battle Pass i giocatori PlayStation potranno saltare 5 livelli aggiuntivi del Pass Battaglia rispetto agli altri utenti. Inoltre gli abbonati a PlayStation Plus, otterranno un pacchetto di gioco gratuito per celebrare la prima stagione di Call of Duty: Vanguard e Warzone che avrà inizio a dicembre. Successivamente un nuovo pacchetto gratuito sarà disponibile durante ogni stagione di Call of Duty: Vanguard.

Di seguito trovate i requisti di sistema della versione PC di Call of Duty: Vanguard svelati da Sledgehammer Games. Il gioco è stato ottimizzato in modo tale che sia fruibile un po' da tutti, sia chi ha una configurazione un po' datata sia chi cerca prestazioni e qualità grafica al massimo. Ovviamente a prescindere dalla configurazione il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere almeno i 60fps, che garantiscono una certa fluidità, essenziale in uno sparatutto in prima persona.

Campagna single player, multiplayer e Zombi

Call of Duty: Vanguard: un'immagine della modalità Zombi

L'anima di Call of Duty: Vanguard risiede nelle tre modalità di gioco principali, ovvero la Campagna single player, il multiplayer e Zombi.

Nella campagna di Vanguard giocherete nei panni di cinque soldati ordinari che diventeranno veri e propri eroi della Seconda guerra mondiale. La storia si svolge su svariati fronti e presenta le origini delle Forze speciali e dei fondatori della Task Force 1. La campagna offre una buona varietà di situazioni ed è un ottimo "riscaldamento" prima di cimentarsi nei contenuti online dello sparatutto di Sledgehammer Games.

Il multiplayer di Call of Duty: Vanguard è uno dei più ricchi e variegati nella storia del franchise. Con ben 20 mappe disponibili al lancio, il multigiocatore offre ai giocatori la possibilità di darsi battaglia in modalità classiche come il Deathmatch a squadre, Uccisione confermata, Dominio e molto altro ancora. Non mancano poi novità, come Pattuglia e Collina dei Campioni. Quest'ultima è praticamente un torneo di sopravvivenza multi-arena dove le squadre si danno battaglia per restare l'ultimo team in gioco.

Le playlist in evidenza permettono di cimentarsi in una lista di modalità a rotazione che cambiano ogni settimana. In alternativa Partita Veloce permette di mettervi in coda nelle vostre modalità preferite. Tra le opzioni una delle novità di Call of Duty: Vanguard è il Ritmo Battaglia, un'impostazione che permette di scegliere se giocare in partite con un numero ristretto o elevato di giocatori in base alle proprie preferenze.

Non poteva mancare, infine, la nuova iterazione della modalità Zombi, in cui quattro giocatori devono collaborare per sopravvivere a orde di mangia-cervelli di round in round sempre più pericolose. In "Der Anfang" dovrete combattere Oberführer Wolfram Von List, un invasato nazista che è riuscito a stringere un'alleanza con un signore dell'Etere oscuro ottenendo il potere di rianimare i morti. Guadagnando risorse come Essenza, Materiali e Cuori sacrificali combattendo e completando obbiettivi potrete migliorare le vostre armi alle macchinette Pack-a-Punch, costruire Corazze e strumenti alla Postazione di lavoro, e ottenere abilità all'Altare dei Patti.