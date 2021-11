PlayStation Direct apre oggi in Germania, lo shop ufficiale Sony arriverà in Italia?

PlayStation Direct ha aperto oggi l'attività in Europa a partire dalla Germania, dove lo shop ufficiale di Sony è disponibile in queste ore con un proprio sito specifico e la possibilità di effettuare acquisti diretti, in attesa di capire se la medesima iniziativa arriverà anche in Italia a breve.

Per chi non lo conoscesse, PlayStation Direct è in sostanza lo shop ufficiale di Sony che consente di acquistare console e accessori PlayStation direttamente dal produttore, senza passare attraverso i rivenditori standard. Non che questo finora abbia portato a una maggiore possibilità di trovare PS5 disponibili o cose del genere, ma rappresenta se non altro un nuovo canale in cui poter guardare per gli acquisti, con il vantaggio che, essendo gestito direttamente da Sony, potrebbe avere delle corsie preferenziali per quanto riguarda disponibilità a velocità di spedizione.



Finora, PlayStation Direct era disponibile solo in Nord America, dunque l'apertura di una sezione dello shop anche in Germania significa, evidentemente, l'estensione dell'iniziativa anche in Europa. Non abbiamo ancora informazioni precise su questo aspetto, ma è probabile che anche il Regno Unito possa ottenere una propria divisione del PlayStation Direct a breve, mentre attendiamo informazioni per quanto riguarda l'Italia.

Nel frattempo, se volete, potete dare un'occhiata al sito ufficiale del PlayStation Direct tedesco per avere idea di cosa si tratti: si tratta di uno shop con interfaccia in linea con quella dei siti ufficiali PlayStation, su cui è possibile acquistare PS5, accessori e giochi per la console. Nei giorni scorsi abbiamo visto che Sony sta rifornendo i distributori europei, cosa che potrebbe far pensare a nuove disponibilità di PS5 nel breve periodo.