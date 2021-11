PS5 disponibile nei prossimi giorni, Sony sta rifornendo i distributori europei

PS5 tornerà disponibile nei prossimi giorni, a quanto pare: Sony sta rifornendo i distributori inglesi con nuove, abbondanti scorte in vista del periodo natalizio e solitamente questo tipo di strategia riguarda tutto il territorio europeo.

Sappiamo che i problemi di scorte di PS5 potrebbero protrarsi fino al 2023, ma è chiaro che di fronte alle settimane più importanti dell'anno, dal punto di vista commerciale, la casa giapponese farà il possibile per riportare la sua nuova console sugli scaffali dei negozi.

In questo caso a dare la notizia è stato il Sun, che ha parlato di tre Boeing 747 in arrivo da Seoul sul territorio inglese, ognuno caricato con quasi cinquanta bancali di PlayStation 5. Una quantità tale da richiedere dodici camion articolati per caricare il contenuto di ogni aereo.

Sembra peraltro che Sony abbia pianificato altri due voli entro la fine del mese: una misura costosa, ma che si rende necessaria appunto nei periodi chiave dell'anno, come ha precisato Piers Harding-Rolls, research director presso Ampere Analysis.

"Credo che Sony abbia utilizzato il trasporto aereo anche durante la finestra di lancio di PS5, alla fine del 2020", ha dichiarato l'analista. "Si tratta di un sistema molto più veloce rispetto alle navi. Questa soluzione consentirà di ripristinare le scorte nei negozi ma verrà poi seguita da un nuovo periodo di carenza quando si tornerà ai metodi tradizionali."