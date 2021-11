Call of Duty: Vanguard, requisiti di sistema e dimensioni della versione PC svelati

Activision e Sledgehammer Games hanno svelato i requisiti di sistema e le dimensioni dell'installazione della versione PC di Call of Duty: Vanguard. Il gioco completo occuperà soltanto 61 GB, fortunatamente, segno che in questa generazione si sta facendo sempre più attenzione a non esagerare troppo con lo spazio occupato. Naturalmente Warzone non è incluso. Inoltre, se non si vuole installare il single player, basteranno soltanto 36 GB.

Per il resto, sono stati pubblicati i requisiti di quattro configurazioni differenti, che vanno da quelli abbordabilissimi della configurazione minima, a quelli molto esosi della Ultra.

Call of Duty: Vanguard per PC - Requisiti Minimi

OS: Windows 10 64-Bit (ultimo aggiornamento)

CPU: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

RAM: 8 GB

VRAM: 2 GB

HDD: 36 GB (Solo multiplayer e zombi)

Call of Duty: Vanguard per PC - Requisiti Consigliati

OS: Windows 10 64-Bit (ultimo aggiornamento) / Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento)

CPU: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen 5 1600X

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

RAM: 12 GB

VRAM: 4 GB

HDD: 61 GB

Call of Duty: Vanguard per PC - Requisiti Competitivi

OS: Windows 10 64-Bit (ultimo aggiornamento) / Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento)

CPU: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 1800X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 5700XT

RAM: 16 GB

VRAM: 8 GB

HDD: 61 GB

Call of Duty: Vanguard per PC - Requisiti Ultra