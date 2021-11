World War Z per Nintendo Switch disponibile da oggi, tutti i dettagli

World War Z, lo sparatutto cooperativo a base di zombie sviluppato da Saber Interactive, è disponibile a partire da oggi anche nella versione retail per Nintendo Switch, distribuita da Koch Media.

Annunciata lo scorso aprile, la versione Switch di World War Z consentirà di cimentarsi con una serie di missioni intorno al mondo post-apocalittico introdotto dall'omonino film con Brad Pitt.

Caratterizzato da meccaniche sparatutto molto simili a quelle del classico Left 4 Dead, sebbene declinate in terza persona, il gioco ha avuto un grande successo su PC, PS4 e Xbox One, coinvolgendo la bellezza di 15 milioni di utenti.

World War Z, lo sparatutto zombi al cardiopalma che ha affascinato oltre 15 milioni di giocatori ora arriva su Nintendo Switch. Ispirato al film di Paramount Pictures, World War Z si concentra sul frenetico gameplay sparatutto in terza persona con sciami di centinaia di zombi.

L'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Da New York a Mosca, Gerusalemme e altro, l'apocalisse dei non morti continua a diffondersi. Mentre la fine incombe, un gruppo di pochi sopravvissuti si riunisce per sconfiggere l'orda e sopravvivere ai morti.

World War Z per Nintendo Switch include anche tutti i contenuti della Game of the Year Edition di World War Z.