World War Z arriva su Nintendo Switch, annunciata la GOTY Edition con nuovi contenuti

World War Z arriva infine anche su Nintendo Switch, oltre a ripresentarsi in una nuova versione Game of the Year Edition completa di nuovi contenuti per lo sparatutto di Saber Interactive che ha raccolto ampi consensi soprattutto in termini di pubblico e vendite.

Lo sparatutto multiplayer cooperativo è diventato un vero e proprio fenomeno in termini di popolazione di giocatori online, dunque si è meritato sul campo la sua edizione Game of the Year che contiene alcuni nuovi contenuti di gioco tra pacchetti di armi, personaggi e un nuovo episodio che amplia la storia.

Il nuovo episodio aggiunto alla GOTY Edition di World War Z è composto da tre missioni ambientate nella città francese di Marsiglia, aggiungendo dunque nuove ore di gioco inedito con un ampliamento che probabilmente verrà distribuito anche come DLC per gli altri utenti.

Ovviamente, la Game of the Year Edition contiene anche tutti i DLC di World War Z usciti in precedenza. Contemporaneamente è stata annunciata anche una versione Nintendo Switch di World War Z ma quest'ultima non ha ancora una data di uscita, dunque restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.

Per quanto riguarda invece World War Z: Game of the Year Edition, la data di uscita su PC, PS4 e Xbox One è fissata per il 5 maggio 2020. Il gioco ha fatto registrare ottime vendite al lancio ed è inoltre ben supportato dagli sviluppatori, considerando che la Seconda Stagione ha portato molti contenuti gratuiti.

Anche il successo di World War Z ha contribuito all'acquisizione di Saber Interactive da parte di Embracer Group per la notevole cifra di 525 milioni di dollari, oltre all'ottimo lavoro svolto sulla conversione di The Witcher 3 per Nintendo Switch. Quest'ultimo potrebbe peraltro rappresentare un'ottima certezza per quanto riguarda il port di World War Z sulla console Nintendo.