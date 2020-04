Fortnite, sfide della Settimana 9 e 10 svelate dall'Aggiornamento 12.40

Nella giornata di oggi gli sviluppatori di Epic Games hanno reso disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite Capitolo 2, precisamente l'Aggiornamento 12.40. Dal momento che i dataminer hanno già sviscerato e indagato per bene i file di gioco, siamo attualmente in possesso delle sfide della Settimana 9 e 10 per la modalità di gioco Battaglia Reale.

Le sfide di Fortnite Capitolo 2 in questione verranno rilasciate in due momenti differenti: le prime già da domani, giovedì 16 aprile 2020, le seconde la settimana successiva. Entrambe faranno parte del set Missione di Mida, garantiranno un numero elevatissimo di punti esperienza e infine permetteranno di sbloccare le varianti della skin del Pass Battaglia della Stagione 2 dedicata proprio a Mida, il capo dell'Agenzia e dei rispettivi boss.

Cominciamo con tutte le sfide della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2.

Cerca i forzieri in diversi luoghi indicati

Infliggi danni ai giocatori con fucili di precisione

Aumenta la rarità di un'arma fino a Leggendaria con una postazione di potenziamento

Cerca un lama, un forziere leggendario o una consegna di rifornimenti

Infliggi danni a un Choppa con un passeggero o col pilota a bordo

Raccogli monete PE

Trasporta per 100 metri un orsacchiotto rosa gigante trovato a Rapide Rischiose

Cerca il lama d'oro di Mira fra una discarica, un distributore di benzina e un campeggio per furgoni

Ottieni informazioni nelle partite operazione dei Giochi di spie

Ottieni medaglie Sopravvivenza, Combattimento o Avvoltoio oro