PlayerUnknown's Battlegrounds, Stagione 7: modifiche per la mappa Vikendi e trailer

Benché Fortnite ed Apex Legends abbiano attirato presso di sé un numero di giocatori nell'ordine del milione, PlayerUnknown's Battlegrounds esiste ancora e viene costantemente aggiornato dai propri sviluppatori. Difatti la Stagione 7 nel momento in cui scriviamo è praticamente in arrivo, con alcune novità che vale la pena ricordare brevemente in questa sede.

La Stagione 7 di PlayerUnknown's Battlegrounds introdurrà novità importanti per la mappa Vikendi: alcuni luoghi della stessa cambieranno drasticamente su tutte le piattaforme di gioco, inoltre verranno introdotti due treni per aiutare i giocatori a spostarsi più rapidamente all'interno della vasta mappa di gioco.

I treni in sé rappresentano una vera e propria novità per PlayerUnknown's Battlegrounds, e renderanno le partite giocate su Vikendi fresche, divertenti, e anche diverse, dopo diversi mesi di monotonia. Uno dei due treni sarà a tema Dinoland, l'altro un semplice cargo. PlayerUnknown's Battlegrounds accoglie per la prima volta mezzi di trasporto di questo tipo e sì, se ve lo state chiedendo farvi trovare sulle rotaie al momento del loro passaggio non è la cosa più intelligente che potreste fare durante una partita.

Con la Stagione 7 torna inoltre operativo il parco di Dinoland sulla mappa di gioco citata: correte a visitarlo a tempo debuti, per vedere quante cose saranno cambiate con l'aggiornamento. Ultima novità, ma non meno importante: debutterà su PlayerUnknown's Battlegrounds il fucile da cecchino Mosin-Nagant, funzionale e letale nelle mani di giocatori abili.

Siamo già in possesso di una data di lancio precisa. La Stagione 7 debutterà su PlayerUnknown's Battlegrounds il prossimo 21 aprile 2020 su PC, e nella settimana del 28 aprile 2020 su console; i file di gioco sono già presenti sui server, dunque mancano appena gli ultimi ritocchi del caso. Manca appena il trailer, e lo trovate qui di seguito: buona visione! La speranza è che non ci si metta anche questo titolo, come Fortnite, a congestionare la rete italiana.