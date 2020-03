Fortnite, i bambini costretti a casa dal coronavirus stanno congestionando la rete italiana

Fortnite salverà i nostri giovani dal coronavirus? A causa dell'emergenza sanitaria che ha causato la chiusura delle scuole, sono molti i bambini e i ragazzini costretti a casa che, non sapendo che fare, giocano ai videogiochi. In particolare pare che sia gettonatissimo il titolo di Epic Games, giocato al punto da aver congestionato le linee internet italiane.



Fortnite comunque non è solo. Segue un generico "Call of Duty". La fonte non specifica quale titolo della serie in particolare stia occupando i nostri giovani, ma noi immaginiamo che sia la tripletta Call of Duty: Mobile, Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare a produrre la maggior parte del traffico.



Stando al resoconto, le linee di Telecom Italia hanno visto aumentare di due terzi il traffico dati nelle scorse due settimane. I picchi maggiori si sono avuti in occasione dei vari aggiornamenti, che di solito costringono a scaricare molti GB di dati. Questo spiega anche i rallentamenti che potreste aver sperimentato negli ultimi giorni.



I dati non provengono da fonte anonima, ma da Telecom Italia stessa, per voce del CEO Luigi Gubitosi, che ne ha parlato con gli analisti nazionali e internazionali. Comunque sia Gubitosi ha assicurato che, nonostante il carico maggiore, le linee nazionali stanno funzionando alla perfezione. Quindi non c'è da preoccuparsi.