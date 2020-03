Beautiful Desolation, la recensione

Il Penrose, questo il nome dell'immenso manufatto di origine sconosciuta che ha cambiato le vite della sua nazione e di tutto il mondo, non lo convince. Per il governo è stato una specie di dono divino che ha permesso di far progredire il genere umano, facendogli scoprire delle tecnologie avanzatissime di fusione tra gli uomini e le macchine. Leslie però crede che ci sia dietro dell'altro: da quando il Penrose è arrivato sulla terra è scoppiata una guerra senza fine tra i devoti al gigantesco messia tecnologico e la resistenza di chi non vuole piegarsi a quella che è diventata una vera e propria dittatura, con gli umani che somigliano sempre di più a degli automi. L'unico che può aiutarlo è suo fratello Don, un ex veterano di guerra , che con il suo aereo turistico lo condurrà sul Penrose alla ricerca della verità. Dopo una breve ricerca i due saranno trasportati in un'altra dimensione. È qui che finisce l'incipit e l'avventura entra nel vivo.

Per struttura ricorda moltissimo Stasis , il titolo precedente di The Brotherhood, ma anche classici più remoti come Sanitarium . Gli scenari sono inquadrati dall'alto, con il menù delle opzioni posto in fondo allo schermo, che consente di richiamare l'inventario e i vari registri pieni di conversazioni e documenti. I luoghi visitabili sono tutti disegnati con un gran gusto e alcuni sono davvero spettacolari da guardare, nonostante l'essenzialità tecnologica che caratterizza l'intero titolo. Durante i dialoghi a scelta multipla diventa fortissimo anche il richiamo ai primi Fallout , con l'interlocutore visibile in una finestra al centro dello schermo, circondato dall'interfaccia. Naturalmente qui mancano completamente elementi da gioco di ruolo, nonostante le varie frasi selezionabili consentano in un certo senso d'interpretare Mark in modi diversi. A puntellare il tutto ci pensano alcuni minigiochi, uno dei quali mette in scena i rari combattimenti a cui la storia ci invita a partecipare, che comunque rappresentano un aspetto marginale dell'intera esperienza, anche perché fortunatamente facoltativi. Ci troviamo di fronte a un'avventura pura e dobbiamo viverla come tale.

Avventura punta e clicca

Beautiful Desolation è un gioco di osservazione e deduzione, più che di esplorazione e progressione. Per andare avanti, al giocatore è richiesta la capacità di cogliere i suggerimenti contenuti nei numerosissimi dialoghi e negli scenari stessi, motivandolo con una costruzione narrativa eccellente, che diventa sempre più interessante mano a mano che ci si addentra nei segreti del titolo.

Parliamo di circa quaranta ore di gioco pregne di temi e problematiche che di solito i videogiochi affrontano in modo superficiale o non affrontano affatto. Il fulcro dell'agire del giocatore è comunque la risoluzione dei puzzle, che spesso richiede un impegno notevole. Molti videogiocatori non amano ragionare o dedicare del tempo a studiare gli indizi che gli vengono forniti in modo contestuale e non diretto per capire cosa fare. Ormai quando si rimane bloccati per qualche minuto alla ricerca della mossa successiva si parla subito di cattivo design, senza considerare che quello stop potrebbe essere voluto, ossia che proprio nel vuoto creato dalla mancanza di una guida in gioco c'è la parte ludicamente più interessante dell'intera esperienza, quella che in una qualsiasi avventura grafica ben fatta ti porti con te anche quando hai premuto il tasto Quit, perché continui a rimuginarci sopra provando a mettere insieme i pezzi, anche quando la soluzione sembra impossibile. Beautiful Desolation è pieno di momenti in cui bisogna confrontarsi con il gioco per dimostrare di aver capito, ossia di non aver letto distrattamente qualche dialogo importante o di non aver tralasciato qualche indizio.

Per questo non ci stupiamo che occorra fare più volte avanti e indietro tra i vari luoghi visitati, per verificare che si sia trovato tutto e che si siano esauriti tutti i dialoghi. In fondo è un'avventura punta e clicca ed è così che funziona e che deve funzionare. L'obiettivo del genere dovrebbe essere quello di stimolare il ragionamento del giocatore facendogli vivere una splendida avventura, non di prenderlo per mano e guidarlo passo passo. Del resto il "buon" design moderno è per molti, stampa compresa, quello che considera il giocatore un imbecille, incapace di muovere un passo da solo senza entrare in crisi, e spesso è il giocatore stesso che è ben felice di essere considerato come tale, pur di non rimanere bloccato vedendosi svilito nell'ego.