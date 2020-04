Fortnite, Aggiornamento 12.40: tutte le nuove skin scoperte dai dataminer in un'immagine

Fortnite Capitolo 2 ha ricevuto proprio oggi mercoledì 15 aprile 2020 il nuovo Aggiornamento 12.40. Trattandosi di un update principale, contiene anche delle nuove skin che arriveranno all'interno del titolo nelle prossime settimane: e noi possiamo mostrarvele in anteprima.

Come potete immaginare, infatti, dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2 si sono subito messi in azione per trovare tutte le nuove skin contenute nell'Aggiornamento 12.40 di Fortnite Capitolo 2, trovando così molto materiale interessante (lo avevano fatto anche due settimane fa, proponendoci tutte le skin dell'Aggiornamento 12.30 di Fortnite). A parte cinque nuovi file criptati, pare che nei prossimi giorni Fortnite accoglierà almeno sette nuovi costumi acquistabili nel negozio di gioco, tre dei quali rari e quattro epici.

Tra le nuove skin in arrivo almeno tre appartengono alla serie di Marvel Studios: Domino, Psylocke e Cable. Tutte le skin epiche verranno proposte al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio, mentre i costumi rari costeranno 1200 V-buck, 12 euro al cambio; ognuno avrà almeno un accessorio in dotazione, solitamente uno zaino. Le skin Marvel potrebbero essere proposte all'interno di un pacchetto a tema acquistabile in cambio di denaro reale invece dei soliti V-buck.

Ecco un'immagine con tutte le nuove skin scoperte dai dataminer nell'Aggiornamento 12.40 di Fortnite. Vi piacciono? Le acquisterete? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti. E giocate con moderazione, o finirete con il congestionare nuovamente la rete italiana.