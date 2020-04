Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di Tiffany Gordon

Ancora cosplay a tema Dragon Ball, con grande gioia di tutti i nostri lettori: e le cosplayer più attive nel settore hanno deciso una volta ancora di valorizzare l'opera di Akira Toriyama (manga e anime), con un occhio di riguardo naturalmente per la bellissima Bunny Bulma.

Sexy Bunny Bulma è difatti la protagonista di questo cosplay molto sensuale realizzato dall'artista Tiffany Gordon, poi postato orgogliosamente su Twitter dove ha anche ottenuto un notevole riscontro da parte dell'utenza. Tiffany ha rielaborato parzialmente il cosplay dedicato a Bulma, ma non in modo eccessivo né volgare. L'anima del personaggio è ancora tutta lì, per fortuna: Akira Toriyama stesso sarebbe fiero.

Bunny Bulma è stata mostrata solo per un paio di capitoli della prima serie Dragon Ball, e in altrettanti episodi dell'anime: eppure i fan di tutto il mondo non si sono dimenticati di lei e continuano a renderle omaggio anche nel settore cosplay. Eccovi le immagini di questo cosplay molto sensuale. Prima di salutarci variamo un po' il tema, e date anche un'occhiata a questo sexy cosplay dedicato all'Androide C18 di Dragon Ball Z.