Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di Assim

Torniamo a parlarvi di cosplay a tema Dragon Ball, il celebre manga e anime di Akira Toriyama. Nella giornata di oggi, in particolare, pare sia disponibile un nuovo cosplay dedicato a sexy Bunny Bulma, un personaggio mostrato per pochissime puntate della prima serie animata (e nei primi archi narrativi del manga), ma a quanto pare particolarmente apprezzato dai fan.

Il cosplay di Bunny Bulma in questione è stato realizzato da Assim, una cosplayer brasiliana. Si tratta di una versione particolarmente sexy di un personaggio già di per se molto sensuale nell'opera in questione: Bulma è poi amatissima dai fan anche per il suo ruolo di supporto a Goku e compagnia, dal punto di vista narrativo. Comunque, al di là di queste considerazioni, date un'occhiata alla qualità del costume in questione: la cosplayer si è sforzata di ricreare nel mondo reale una Bunny Bulma non volgare, ma il più fedele possibile al tratto di Akira Toriyama.

Ecco qui di seguito l'immagine di sexy Bunny Bulma realizzata da Assim, cosa ne pensate del costume? Vi piace? Se la risposta è sì, siamo tutti soddisfatti. Se la risposta è no, potreste passare a valutare il cosplay di Boa Hancock di One Piece oppure il cosplay di sexy Androide C18, sempre a tema Dragon Ball.