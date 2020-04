One Piece, sexy Boa Hancock nel cosplay di Hisoka

Ancora cosplay dedicati al mondo di anime e manga, oggi in special modo alla celeberrima opera di Eiichiro Oda, One Piece. La cosplayer Hisoka ha deciso di rendere onore ad una sexy Boa Hancock, in un costume che merita davvero qualche considerazione.

Boa Hancock è uno dei personaggi più affascinanti del mondo di One Piece, anche se a livello di cosplay vengono solitamente privilegiate Nami e Nico Robin. Ad ogni modo, l'astista Hisoka ha deciso di rendere omaggio al personaggio, rendendolo il protagonista del proprio cosplay. Gli scatti qui di seguito riportati dovrebbero fugare ogni dubbio circa credibilità, fedeltà al personaggio originale e realizzazione tecnica del costume con vari accessori.

Ecco le immagini del cosplay di sexy Boa Hancock, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti. E non dimenticate che i nuovi appuntamenti con il manga di Eiichiro Oda arrivano ogni domenica sul sito web di Manga Plus, gratuitamente e legalmente.