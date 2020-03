One Piece: sexy Boa Hancock protagonista di un nuovo cosplay

Sì, siamo tornati alla carica con un nuovo sexy cosplay dedicato al mondo di One Piece. E no, non chiedetecene il motivo: molto semplicemente il web di recente sembra letteralmente impazzito in proposito (basta dare un'occhiata al cosplay di Bunny Bulma), e in particolare sono graditi dai nostri lettori. Oggi la protagonista prescelta dal destino è Boa Hancock della Flotta dei Sette.

La cosplayer giapponese Sheata ha scelto proprio Boa Hancock come protagonista del suo sexy cosplay. Sexy Boa Hancock insomma, in una rielaborazione molto ammiccante da parte dell'artista, ma mai davvero oscena o esagerata: potrete giudicarla da voi, del resto, dando un'occhiata all'immagine riportata poco più avanti in calce a questo articolo.

Boa Hancock è un personaggio sì secondario, ma anche molto importante nel mondo di One Piece. Imperatrice di Amazon Lily, Boa Hancock è stata un membro della Flotta dei Sette prima dello scioglimento dell'organizzazione; ed è molto poco segretamente innamorata di Rufy Cappello di Paglia, protagonista del manga e anime di Eiichiro Oda!