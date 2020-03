iPhone, una feature di Windows 10 finalmente disponibile

Se siete in possesso di un iPhone, sarete allora felici di sapere che una feature legata a Windows 10 è finalmente disponibile anche per i melafonini di Apple. Si tratta dello screen mirroring, da tempo desiderato e fino a questo momento quasi "esclusiva" degli smartphone android. Ma andiamo con ordine.

La feature di Windows 10 in questione consiste nello screen mirroring, ovvero nella trasmissione dello schermo: da Windows 10 al proprio iPhone, e viceversa. Ciò è possibile grazie alla società Dell, che ha aggiornato la app Dell Mobile Connect anche su iPhone, finalmente, permettendo così lo screen mirroring. Finalmente una buona notizia, dopo il possibile rinvio dei nuovi iPhone. Meglio ancora: adesso potete utilizzare persino mouse e tastiera per controllare il dispositivo, il che significa che non avrete neppure bisogno di estrarre l'iPhone dalla tasca per rispondere a messaggi di testo e compiere azioni simili.

Non vi basta ancora? Sappiate allora che adesso grazie alla nuova funzione di Windows 10 disponibile su iPhone, potrete trascinare e copiare file dal vostro dispositivo Apple al PC, proprio tramite la trasmissione dello schermo. The Verge ha notato come questa funzionalità fosse stata annunciata tempo fa al CES 2020 di gennaio; finalmente è disponibile per tutti, quindi approfittatene.