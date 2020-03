Fortnite Capitolo 2: i boss più pericolosi in una classifica

Fortnite Capitolo 2 ha introdotto i boss, nemici molto pericolosi che fanno capo all'Agenzia che ha invaso l'isola di Epic Games. Ma quali sono i boss più pericolosi in assoluto? Dove si trovano? E quali armi leggendarie garantiscono al giocatore, una volta sconfitti?

Fortniteintel ha realizzato una classifica con i boss più pericolosi attualmente presenti su Fortnite Capitolo 2: magari in futuro ne arriverà di nuovi, oppure spariranno del tutto anche quelli appena introdotti. Ad ogni modo, ribadiamo che stiamo parlando dei personaggi noti come Skye, Miaoscolo, Nitroglicerina (TNTina in inglese), Mida e Brutus. Vi abbiamo già fornito una guida per trovare tutti i boss di Fortnite, ricordate? Utilizzatela saggiamente, dopo queste informazioni.

L'elenco qui di seguito riportato presenta i boss di Fortnite in una classifica ordinata per livello di pericolosità crescente, quindi il più pericoloso di tutti è il numero cinque, mentre il meno pericoloso tra i presenti è il primo in elenco. A voi le considerazioni del caso, fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.

Nitroglicerina (TNTina): possiede l'arco esplosivo mitico esi trova al Pozzo Miaoscolo: possiede il fucile d'assalto pesante mitico e si trova presso lo Yacht Skye: possiede lo Scar mitico e si trova presso Lo Squalo Mida: è il capo dell'Agenzia e si trova presso il quartier generale al centro dell'isola. Possiede la Drum Gun Mitica Brutus: il boss più pericoloso di tutti, si trova presso la Grotta e ha una mitragliatrice leggera mitica letteralmente devastante